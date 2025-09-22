Agricoltori nei comuni montani: un bonus al 10% sugli investimenti

Stimolare gli investimenti da parte di agricoltori e silvicoltori di montagna e incentivare l’avvio di piccole e microimprese da parte di giovani imprenditori. Sono questi due degli obiettivi della legge 131/2025 che introduce misure per il riconoscimento e la promozione delle zone montane e delle loro popolazioni. Le novità riguardano numerosi settori strategici, come scuola, trasporti, connettività, servizi sanitari e attività economiche locali, oltre che per la tutela del territorio e degli ecosistemi...

