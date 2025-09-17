Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego finanziano gli under 35
Saranno agevolati progetti riguardanti innovazione, digitale e sostenibilità
Incentivi per i giovani, fino a 50 mila euro al Sud e 40 mila euro al Centro-Nord per il 100% della spesa se i progetti riguardano il digitale. Incentivi fino al 60/70% per progetti di investimento. Un nuovo passo avanti per i giovani che vogliono mettersi in proprio. Con il decreto 11 luglio 2025, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 21 agosto, diventano ufficiali gli incentivi Autoimpiego e Resto al Sud 2.0 previsti dal decreto Coesione. Le misure si rivolgono a under 35 disoccupati o inattivi, ...