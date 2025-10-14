Autorizzata l’indennità per le giornate di fermo pesca del 2024
Corresponsione di 30 euro al giorno per i lavoratori del comparto della pesca marittima e i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca
Con il decreto direttoriale 2987 dell’8 ottobre 2025, la direzione generale degli ammortizzatori sociali del ministero del Lavoro ha disposto l’autorizzazione alla corresponsione dell’indennità giornaliera onnicomprensiva di 30 euro a favore dei lavoratori del comparto pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca. La misura di sostengo interessa i casi di sospensione dell’attività lavorativa per fermo pesca temporaneo, sia obbligatorio, sia non obbligatorio.
La...