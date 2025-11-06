Cig, +18,6% nei primi nove mesi. Soffre soprattutto la meccanica
Su 429 milioni di ore autorizzate dall’Inps oltre il 90% riguarda l’industria. Crescono i contratti di solidarietà, i decreti per crisi aziendali e cessazione
Cresce il ricorso alla cassa integrazione che tra gennaio e settembre, rispetto allo stesso periodo del 2024, aumenta del 18,56%, con 429,3 milioni di ore autorizzate. Oltre il 90% è richiesto dal complesso dell’industria con meccanica e metallurgia che da sole assorbono circa la metà delle ore autorizzate nei primi nove mesi del 2025.
Sono elaborazioni contenute nel rapporto dell’Associazione Lavoro&Welfare presieduta da Cesare Damiano, curato da Giancarlo Battistelli, che trasforma le ore di cassa...