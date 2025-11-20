Assegno straordinario del Fondo telecomunicazioni: l’Inps detta le istruzioni
Accesso subordinato al perfezionamento, entro il periodo massimo di fruizione di 60 mesi, dei requisiti contributivi e/o anagrafici per la pensione anticipata o di vecchiaia
L’Inps, con la circolare 144/2025 del 19 novembre, ha emanato le istruzioni per l’accesso all’assegno straordinario del Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle telecomunicazioni, regolamentato dal Decreto interministeriale (Lavoro-Economia) del 4 agosto 2023.
L’assegno straordinario si qualifica come una delle prestazioni erogate ratealmente...
