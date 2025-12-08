Il dipendente in Cig deve avvisare l’azienda se lavora altrove

Dal prossimo 18 dicembre cambia ancora una volta la disciplina relativa agli obblighi di comunicazione per i lavoratori che percepiscono il trattamento di cassa integrazione. La modifica è contenuta nell’articolo 22 della legge 182/2025 che reca disposizioni in materia di semplificazione dei procedimenti relativi alle attività economiche e ai servizi a favore dei cittadini e delle imprese.

Il lavoratore percettore della cassa che, durante il periodo di fruizione del trattamento, svolga attività lavorativa...