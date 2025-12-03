Disoccupazione agricola per caldo valida anche per il requisito contributivo
I giorni in cui l’attività agricola viene sospesa completamente concorrono al raggiungimento del minimo di 102 giornate lavorate nel biennio
I giorni di indennità di disoccupazione agricola fruiti per eccezionali situazioni climatiche tra luglio e dicembre 2025 valgono anche per il raggiungimento del requisito contributivo minimo di 102 giornate di lavoro nel biennio di riferimento. Questo l’importante chiarimento contenuto nella circolare 149/2025 con cui l’Inps ha fornito le istruzioni per l’applicazione delle disposizioni introdotte dall’articolo 10-bis del Dl 92/2025 in merito all’utilizzo della cassa integrazione speciale operai ...