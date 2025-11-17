Contratti di solidarietà, le istruzioni Inps per lo sgravio contributivo 2024
Con la circolare 143/2025 del 14 novembre, l’istituto ha dettato le istruzioni operative per il conguaglio
L’Inps, con la circolare 143/2025 del 14 novembre, ha dettato le istruzioni operative per il conguaglio dello sgravio contributivo di cui all’articolo 6, commi 4 e 4-bis, del Dl 510/1996, convertito con modificazioni dalla legge 608/1996, a valere sullo stanziamento relativo all’anno 2024.
L’atto di prassi – che tiene conto del decreto interministeriale...
