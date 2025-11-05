Riduzione del contributo addizionale anche per più periodi di cassa integrazione
L’aliquota del 6% si applica per le prime 52 settimane, quella del 9% oltre le 52 e fino a 104 settimane
Il diritto alla riduzione dell’aliquota del contributo addizionale non si esaurisce con la fruizione di un unico periodo di integrazione salariale se lo stesso non raggiunge le 52 settimane nel quinquennio mobile, ovvero le 104 settimane nel caso dell’aliquota ridotta al 9% nella fattispecie prevista dalla lettera b dell’articolo 5, comma 1-ter, del Dlgs 148/2015.
Lo precisa la direzione centrale entrate dell’Inps in una comunicazione del 4 novembre 2025, inviata alle sedi periferiche con la quale...
