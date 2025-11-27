Bonus mamme, l’Inps aggiorna il manuale con le Faq
Le nuove indicazioni sulle domande più frequenti per l’integrazione al reddito disponibili all’interno del servizio online
L’Inps, con la circolare 139/2025 del 28 ottobre, aveva fornito le istruzioni operative per l’accesso al Nuovo Bonus Mamme 2025, il contributo economico destinato alle lavoratrici madri con almeno due figli. L’agevolazione consiste in un’integrazione al reddito pari a 40 euro al mese per ciascun periodo – anche frazionato – di attività lavorativa dipendente o autonoma svolta nel corso del 2025.
Con successivo messaggio 3289/2025 del 31 ottobre l’Istituto aveva chiarito le modalità per la presentazione...