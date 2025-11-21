Welfare

Prestazione universale anche se il badante è assunto da un familiare

Il contratto di lavoro può essere stipulato da una persona diversa dal beneficiario purché quest’ultimo risulti nel documento e nelle buste paga

di M.Pri.

L’assegno di assistenza collegato alla prestazione universale può essere erogato anche se il badante è assunto da persona diversa dal beneficiario, quale, ad esempio, un familiare.

La prestazione universale, introdotta dal decreto legislativo 29/2024, può essere chiesta da persone con almeno 80 anni di età, titolari di indennità di accompagnamento, con Isee sociosanitario ordinario non superiore a 6mila euro e un livello di bisogno assistenziale gravissimo.

Tale prestazione include un assegno di assistenza...

Gli ultimi contenuti di Welfare