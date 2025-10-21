Cassa integrazione, rifinanziamento per 400 milioni
Dalla pesca alle crisi aziendali proroga del sostegno al reddito. Cassa rifinanziata anche per le imprese di interesse strategico
In manovra entra un nutrito “pacchetto ammortizzatori” da circa 400 milioni. Dalla pesca ai call center passando per le grandi aziende in crisi alle prese con complessi piani di riorganizzazione e ristrutturazione. Ma procediamo con ordine.
Con 30 milioni si rifinanzia, nel 2026, l’indennità onnicomprensiva, di importo non superiore a 30 euro giornalieri, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca. Ulteriori...