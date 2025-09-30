Compagnie aeree straniere (Fairo), rinnovato il contratto collettivo
Minimi retributivi su di 210 euro sul 3° livello: prima tranche di 100 euro dal 1° luglio 2025. Una tantum suddivisa in due parti
Novità, dopo il rinnovo dello scorso mese di agosto, per i i quadri, impiegati e operai dipendenti delle compagnie aeree straniere operanti in Italia ed affiliate alla Fairo (Foreign Airlines Industrial Relations Organization).
L’accordo di rinnovo – sottoscritto tra Fairo, Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo - prevede un aumento dei minimi retributivi di complessivi 210,00 euro sul 3° livello, così diluiti:
- euro 100,00 dal 1° luglio 2025
- euro 60,00 dal 1° luglio 2026
- euro 50...