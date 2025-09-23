Importo temporaneo per gli educatori socio-pedagogici
Previsto dall’accordo sottoscritto il 17 settembre
Il 17 settembre 2025 tra Confcooperative-Federsolidarietà, Legacoopsociali, Agci imprese sociali, Fp-Cgil, Cisl-Fp, Fisascat-Cisl, Uil-Fpl e Uiltucs è stato sottoscritto il verbale di accordo per il corretto inquadramento degli educatori professionali socio-pedagogici, in possesso della qualifica definita dall’articolo 1, comma 598, della legge 205/2017.
Si tratta in particolare degli educatori che, alla data del 1° gennaio 2018, sono titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato negli ambiti...
Correlati
Contrattazione nazionale