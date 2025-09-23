Sostegni alla chiusura puntuale dei contratti
Via libera definitivo del Senato alla delega al governo su contrattazione e salari
Definire, per ciascuna categoria di lavoratori, i contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente applicati prevedendo che il loro trattamento economico complessivo minimo costituisca la condizione minima da riconoscere ai lavoratori appartenenti alla stessa categoria.
Il principio è contenuto nella legge delega approvata il 23 settembre in via definitiva dal Senato in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva - relatore Francesco Zaffini (Fdi) -, provvedimento già...