Il welfare prima leva per raggiungere i risultati aziendali

Nella contrattazione di primo e secondo livello il welfare è diventato la leva che può incidere con maggiore efficacia sulla produttività e sull’organizzazione del lavoro, tant’è che questa componente ormai prevale rispetto alla funzione redistributivo, concessiva e sociale. A sintetizzarlo è il Welfare Index di Adapt per Intesa Sanpaolo che, per la contrattazione aziendale nel triennio 2022-2024, si attesta all’80,4%. Un punteggio così alto riflette un orientamento del welfare verso una concezione...

