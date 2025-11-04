Con l’Italia ai livelli Ue su giovani e donne più di 2,8 milioni di posti
Secondo il Welfare Italia Index 2025 si amplia il divario regionale e va riequilibrata la spesa pubblica su previdenza e scuola
Si amplia il divario regionale per le prestazioni di welfare, con una polarizzazione sempre più accentuata. La distanza tra la regione migliore e quella peggiore nel 2024 raggiunge 23,6 punti, in aumento di 1,9 punti rispetto al 2023. Il Welfare Italia Index 2025 - un indicatore sintetico su politiche sociali, sanità, previdenza e formazione -, assegna il punteggio più elevato alla provincia autonoma di Trento (83,8 punti), seguita dalla provincia autonoma di Bolzano (80,4 punti) e dal Friuli-Venezia...