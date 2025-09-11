Adempimenti

Contratti di ricerca, contributi come per i lavoratori subordinati

Valgono le regole generali previste per i contratti a tempo determinato, anche per gli incarichi post-doc

di Alberto Rozza

L’Inps, con la circolare 125/2025 dell’11 settembre, ha reso noto che i datori di lavoro che stipulano i contratti di ricerca e i cosiddetti incarichi post-doc secondo la legge 240/2010, sono tenuti ad assolvere gli obblighi contributivi nei termini generali previsti per i lavoratori dipendenti assunti a tempo determinato dai medesimi.

L’articolo 22...

