Contratti di ricerca, contributi come per i lavoratori subordinati

L’Inps, con la circolare 125/2025 dell’11 settembre, ha reso noto che i datori di lavoro che stipulano i contratti di ricerca e i cosiddetti incarichi post-doc secondo la legge 240/2010, sono tenuti ad assolvere gli obblighi contributivi nei termini generali previsti per i lavoratori dipendenti assunti a tempo determinato dai medesimi.

L’articolo 22...