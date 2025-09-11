Contratto di appalto e non di trasporto con la responsabilità solidale
La giurisprudenza ha elaborato degli indici per la corretta qualificazione e la certificazione consente di evitare contestazioni
Con la sentenza 22541/2025, la Corte di cassazione è tornata a esprimersi in merito alla distinzione tra contratto di appalto di servizi di trasporto (disciplinato dall’articolo 1655 e seguenti del Codice civile e dall’articolo 29 del Dlgs 276/2003) e contratto di trasporto (articolo 1678 e seguenti del Codice civile). Nel caso specifico, alcuni contratti aventi a oggetto la distribuzione di merci, sono stati riqualificati dalla Suprema corte: da contratti di trasporto e sub-trasporto ad appalti ...
