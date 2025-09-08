Adozione di un sistema di IA ad alto rischio, la responsabilità della scelta degli amministratori d'impresa

In relazione alla scelta degli amministratori di avvalersi di un sistema di IA ad alto rischio e fermo restando il meccanismo giuridico che attribuisce agli stessi la responsabilità per la decisione eventualmente assunta, si pone ineludibile il tema della conformazione del processo decisionale volto ad individuare il più consono sistema di IA fra quelli presenti sul mercato

La determinazione di adottare un sistema di IA costituisce una deliberazione gestionale di notevole impatto sull'assetto organizzativo di un'impresa, sui processi produttivi e le strategie imprenditoriali, comportando l'assunzione di responsabilità da parte degli amministratori (artt. 2380-bis, c. 1 e 2381, c. 3 e 5 del cod. civ.).

L'insindacabilità della decisione di dotare l'impresa di un sistema di IA ad alto rischio è subordinata alla conduzione di un'adeguata istruttoria preliminare, all'assenza...