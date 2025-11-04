Debiti con Inps e Inail rateizzabili fino a 36 o 60 mesi in base all’importo
Pronto il decreto interministeriale che attua quanto previsto dal Collegato lavoro. Gli istituti dovranno stabilire requisiti e modalità operative
I pagamenti dei debiti nei confronti di Inail e Inps fino a 500mila euro potranno essere dilazionati fino a 36 rate mensili, mentre per quelli di importo superiore la rateizzazione potrà arrivare a 60 rate. Lo stabilisce il decreto interministeriale Lavoro-Economia, bollinato dalla Ragioneria generale dello Stato e in attesa di pubblicazione, che attua la previsione contenuta nella legge 203/2024 (Collegato lavoro).
L’articolo 23 della norma stabilisce che, dal 1° gennaio 2025, i due istituti possono...