Uso dell’Ai in azienda con obbligo di trasparenza

Le aziende che impiegano sistemi di intelligenza artificiale nei processi di gestione del personale devono informare in modo chiaro e completo i lavoratori e le rappresentanze sindacali sul funzionamento degli algoritmi. È questo il principale effetto dell’articolo 11 della legge 132/2025, in vigore dal 10 ottobre, che ha introdotto per la prima volta nel diritto del lavoro italiano un quadro organico sull’uso dell’Ai.

L’articolo 11, composto da tre commi, definisce le regole generali del nuovo equilibrio...