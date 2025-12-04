Adempimenti

Ecco i codici uniemens per permessi e congedo dei malati oncologici

Inps ha già fornito le istruzioni per compilare i flussi, anche se la novità normativa non è stata ancora recepita da una circolare dell’istituto

di Luca Vichi

Il 28 novembre l’Inps ha rilasciato il nuovo allegato tecnico del documento tecnico per la compilazione dei flussi delle denunce retributive e contributive individuali mensili uniemens (4.31.2 del 28/11/2025 - documento tecnico 4.31 – schema di validazione versione 4.31.1).

Le modifiche riguardano le appendici B, sia con riferimento all’elemento < ...

Correlati

Tabelle

Gli ultimi contenuti di Adempimenti