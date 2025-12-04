Ecco i codici uniemens per permessi e congedo dei malati oncologici
Inps ha già fornito le istruzioni per compilare i flussi, anche se la novità normativa non è stata ancora recepita da una circolare dell’istituto
Il 28 novembre l’Inps ha rilasciato il nuovo allegato tecnico del documento tecnico per la compilazione dei flussi delle denunce retributive e contributive individuali mensili uniemens (4.31.2 del 28/11/2025 - documento tecnico 4.31 – schema di validazione versione 4.31.1).
Le modifiche riguardano le appendici B, sia con riferimento all’elemento < ...
Correlati
Tabelle