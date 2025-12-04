Slitta al 1° marzo l’inserimento del certificato di malattia in uniemens
Inps sta lavorando per evitare l’indicazione manuale dei codici da parte degli intermediari
Slitta al 1° marzo 2026 la nuova modalità di compilazione del flusso uniemens che prevede l’inserimento di alcuni dati dei certificati medici di malattia (si veda Ntpluslavoro del 13 ottobre). L’Inps sta studiando un sistema che permetterà di acquisire direttamente i dati utili per la redazione del flusso mensile, evitando così qualunque inserimento manuale. Lo ha annunciato Antonio Pone, direttore generale vicario dell’Inps, intervenendo il 4 dicembre alla web tv dei consulenti del lavoro e anticipando...