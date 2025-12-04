Slitta al 1° marzo l’inserimento del certificato di malattia in uniemens

Slitta al 1° marzo 2026 la nuova modalità di compilazione del flusso uniemens che prevede l’inserimento di alcuni dati dei certificati medici di malattia (si veda Ntpluslavoro del 13 ottobre). L’Inps sta studiando un sistema che permetterà di acquisire direttamente i dati utili per la redazione del flusso mensile, evitando così qualunque inserimento manuale. Lo ha annunciato Antonio Pone, direttore generale vicario dell’Inps, intervenendo il 4 dicembre alla web tv dei consulenti del lavoro e anticipando...

Continua a leggere NT+ Lavoro Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuslavoristica

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Guida al Lavoro digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi