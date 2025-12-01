L'esperto rispondeAdempimenti

Compensazione tramite codice tributo 1704 e limiti operativi

di Camilla Fino

La domanda

Si chiede se l’utilizzo dei crediti in compensazione F24 con cod. tributo 1704, al fine di recuperare il credito maturato per effetto dell’erogazione della somma prevista dall’articolo 1, comma 4, della L. n. 207/2024 ed erogata ai lavoratori dipendenti, sia da assoggettare al divieto di compensazione “esterna” previsto dall’art. 31, co. 1, D.L. 78/2010, conv. nella L. 122/2010 (in presenza di ruoli scaduti superiori a 1.500 Euro) e al divieto previsto dall’art. 37, D.L. 223/2006 comma 49-quinquies (in caso di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a € 100.000, scaduti).

Si analizza la possibilità di utilizzare in compensazione, tramite modello F24, il credito identificato dal codice tributo “1704”, introdotto per consentire ai datori di lavoro il recupero delle somme anticipate ai dipendenti ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della Legge n. 207/2024. Il quesito riguarda la riconducibilità di tale credito ai divieti di compensazione previsti dal legislatore per i contribuenti con ruoli erariali scaduti superiori a 1.500 euro o con carichi affidati alla riscossione...

