Compensazione tramite codice tributo 1704 e limiti operativi
Si analizza la possibilità di utilizzare in compensazione, tramite modello F24, il credito identificato dal codice tributo “1704”, introdotto per consentire ai datori di lavoro il recupero delle somme anticipate ai dipendenti ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della Legge n. 207/2024. Il quesito riguarda la riconducibilità di tale credito ai divieti di compensazione previsti dal legislatore per i contribuenti con ruoli erariali scaduti superiori a 1.500 euro o con carichi affidati alla riscossione...