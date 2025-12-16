L'esperto rispondeAdempimenti

Beneficiari dei piani di welfare aziendale dopo la Legge di Bilancio 2025

di Camilla Fino

La domanda

Con la modifica dell’art. 12 del TUIR introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 30 dicembre 2024, n. 207), che ha ristretto la platea dei familiari fiscalmente rilevanti, si chiede di chiarire se, ai fini della fruizione dei rimborsi delle spese sostenute nell’ambito dei piani di welfare aziendale, gli ascendenti e figli del dipendente debbano essere necessariamente conviventi e/o fiscalmente a carico.

La Legge di Bilancio 2025, modificando l’articolo 12 del TUIR, ha ristretto la platea dei familiari fiscalmente rilevanti, incidendo in modo significativo anche sull’individuazione dei soggetti per i quali il lavoratore può fruire dei rimborsi previsti dai piani di welfare aziendale. Si esamina, in chiave sistematica, se ascendenti e figli del dipendente debbano essere necessariamente conviventi e/o fiscalmente a carico per beneficiare delle misure di welfare, chiarendo gli effetti operativi della...

