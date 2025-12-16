Beneficiari dei piani di welfare aziendale dopo la Legge di Bilancio 2025
La Legge di Bilancio 2025, modificando l’articolo 12 del TUIR, ha ristretto la platea dei familiari fiscalmente rilevanti, incidendo in modo significativo anche sull’individuazione dei soggetti per i quali il lavoratore può fruire dei rimborsi previsti dai piani di welfare aziendale. Si esamina, in chiave sistematica, se ascendenti e figli del dipendente debbano essere necessariamente conviventi e/o fiscalmente a carico per beneficiare delle misure di welfare, chiarendo gli effetti operativi della...