Conguaglio fiscale di fine anno: passaggio da UD/C6 a Bonus C4 (Legge 207/24) con rateizzazione dell’UD in 10 quote

La domanda Il dipendente Pinco, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e full time (per tutto il 2025/365 giorni – punto 6 CU), riceve dal datore di lavoro/sostituto una UD (art. 1, comma 6, Legge 207/2024) da gennaio a novembre per un totale di 916 euro(1.000/12 × 11 mesi = 916 euro), attribuita in forma automatica sulla base della proiezione del reddito di lavoro dipendente (reddito presunto superiore a 20.000 euro e fino a 32.000 euro – UD c.6 Legge 207/24: 1.000 euro, di cui erogati 916 da gennaio a novembre).Al momento del conguaglio di fine anno, il reddito effettivo del dipendente Pinco risulta invece inferiore a 20.000 euro; pertanto, sul conguaglio il dipendente ha diritto alla somma prevista dall’art. 1, comma 4, Legge 207/2024, pari a 795 euro(calcolata come: reddito di lavoro dipendente – 16.562 × 4,8%).Come va gestita la restituzione dell’UD sul conguaglio di fine anno?Va restituita in un’unica soluzione oppure in 10 quote di pari importo? Come si determina l’importo da restituire a dicembre e come si determinano le quote ulteriori in caso di rateazione dell’UD?

La Legge 207/2024 (Legge di Bilancio per il 2025) prevede all’articolo 1, comma 7, quanto segue:

“I sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono in via automatica la somma di cui al comma 4 e la detrazione di cui al comma 6 al momento dell’erogazione delle retribuzioni e ne verificano la spettanza in sede di conguaglio. Qualora, in tale sede, la somma di cui al comma 4 o la detrazione di cui al comma 6 risultino...