La determinazione del fringe benefit auto in caso di prima assegnazione successiva all’acquisto aziendale
La tassazione del fringe benefit derivante dall’assegnazione dell’autovettura aziendale ad uso promiscuo, richiede di individuare correttamente quale valore assumere come base imponibile, soprattutto quando l’auto, pur già presente nel patrimonio aziendale, viene concessa in uso al dipendente solo in un momento successivo. Il quesito attiene al caso di un veicolo immatricolato nel 2018, acquistato dall’azienda nel 2023 e assegnato per la prima volta ad un dipendente assunto nel marzo 2025. Si analizza...