La determinazione del fringe benefit auto in caso di prima assegnazione successiva all’acquisto aziendale

di Camilla Fino

La domanda

In riferimento all’oggetto e tenendo conto delle precisazioni fornite dall’ Agenzia delle entrate con la circolare n. 10/E/2025 ed interpello n. 192/2025, siamo a chiedere ulteriori delucidazioni sulla seguente fattispecie. Parliamo di autovettura immatricolata nel 2018 e acquistata dall’azienda nel 2023 : viene assegnata per la prima volta ad un dipendente assunto nel marzo del 2025. La consegna dell’auto aziendale ad uso promiscuo è contestuale all’assunzione ( quindi marzo 2025). Prima di tale data l’autovettura era a disposizione dei dipendenti solo per effettuare eventuali trasferte. Tenendo presente quanto esposto, chiediamo qual è la modalità di tassazione del fringe benefit.

La tassazione del fringe benefit derivante dall’assegnazione dell’autovettura aziendale ad uso promiscuo, richiede di individuare correttamente quale valore assumere come base imponibile, soprattutto quando l’auto, pur già presente nel patrimonio aziendale, viene concessa in uso al dipendente solo in un momento successivo. Il quesito attiene al caso di un veicolo immatricolato nel 2018, acquistato dall’azienda nel 2023 e assegnato per la prima volta ad un dipendente assunto nel marzo 2025. Si analizza...

