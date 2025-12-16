La determinazione del fringe benefit auto in caso di prima assegnazione successiva all’acquisto aziendale

La domanda

In riferimento all’oggetto e tenendo conto delle precisazioni fornite dall’ Agenzia delle entrate con la circolare n. 10/E/2025 ed interpello n. 192/2025, siamo a chiedere ulteriori delucidazioni sulla seguente fattispecie. Parliamo di autovettura immatricolata nel 2018 e acquistata dall’azienda nel 2023 : viene assegnata per la prima volta ad un dipendente assunto nel marzo del 2025. La consegna dell’auto aziendale ad uso promiscuo è contestuale all’assunzione ( quindi marzo 2025). Prima di tale data l’autovettura era a disposizione dei dipendenti solo per effettuare eventuali trasferte. Tenendo presente quanto esposto, chiediamo qual è la modalità di tassazione del fringe benefit.