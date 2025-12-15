Indennità chilometrica per uso dell’auto privata con partenza dall’abitazione: criteri di imponibilità ed esenzione
L’Agenzia delle Entrate affronta il caso oggetto del quesito nella Risoluzione n. 92/2015.
In via generale, i redditi di lavoro dipendente disciplinati dall’articolo 49 del TUIR sono determinati secondo il principio di onnicomprensività, previsto dall’articolo 51, comma 1. In base a tale principio, costituiscono reddito tutte le somme e i valori percepiti dal dipendente nel periodo d’imposta, a qualunque titolo e anche se erogati in forma liberale, purché in relazione al rapporto di lavoro....