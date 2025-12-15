L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Indennità chilometrica per uso dell’auto privata con partenza dall’abitazione: criteri di imponibilità ed esenzione

di Roberto Vinciarelli

La domanda

Il dipendente Pinco deve recarsi in trasferta fuori dal territorio comunale ed è autorizzato a utilizzare la propria auto (il costo chilometrico ACI previsto per il suo veicolo è pari a 0,28 euro/km).Anziché partire dalla sede aziendale, il dipendente viene autorizzato a partire direttamente dalla propria abitazione.La distanza tra l’abitazione e il luogo della trasferta è di 100 km, mentre quella tra la sede aziendale e il luogo della trasferta è di 80 km.Nel caso in cui venga rimborsato l’importo di 28 euro (calcolato come 100 km × 0,28 €/km), l’intero rimborso può essere considerato fiscalmente e previdenzialmente esente?

L’Agenzia delle Entrate affronta il caso oggetto del quesito nella Risoluzione n. 92/2015.

In via generale, i redditi di lavoro dipendente disciplinati dall’articolo 49 del TUIR sono determinati secondo il principio di onnicomprensività, previsto dall’articolo 51, comma 1. In base a tale principio, costituiscono reddito tutte le somme e i valori percepiti dal dipendente nel periodo d’imposta, a qualunque titolo e anche se erogati in forma liberale, purché in relazione al rapporto di lavoro....

Gli ultimi contenuti di L'esperto risponde