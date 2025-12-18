Conguaglio di fine anno: passaggio dalla somma ex art. 1, c. 4, L. 207/2024 alla UD ex c. 6, con restituzione in unica soluzione

La domanda

Pinco è un dipendente a tempo indeterminato e full time per tutto l’anno 2025 (365 giorni nel 2025 – punto 6 CU). Il reddito di lavoro dipendente erogato fino a novembre 2025 è pari a 16.500 euro.Il sostituto/datore di lavoro, che procede in forma automatica all’erogazione della somma di cui all’art. 1, commi 1 e 4, della legge 207/2024, ha erogato da gennaio a novembre 2025 un importo complessivo di 792 euro a titolo di somma ex art. 1, comma 4, legge 207/2024.Il dipendente, nel mese di dicembre, cumulando la retribuzione di dicembre, la tredicesima e un premio assoggettato a tassazione ordinaria, consegue un reddito di lavoro dipendente/imponibile pari a 4.500 euro.Di conseguenza, considerato che il reddito complessivo dell’anno risulta superiore a 20.000 euro (ad esempio 21.000 euro), il sostituto/datore di lavoro deve procedere al recupero dell’ulteriore somma già erogata (792 euro) e ad attribuire la UD di cui all’art. 1, comma 6, della legge 207/2024, pari a 1.000 euro (reddito superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro/365 giorni reddito dipendente art. 49 comma 1 TUIR).Si premette che Pinco ha il coniuge e un figlio a carico (figlio di 24 anni, nel rispetto dei limiti reddituali di cui all’art. 12, comma 2, del TUIR).La restituzione della somma di cui all’art. 1, comma 4, della Legge 207/2024 avviene in unica soluzione o in 10 rate di pari importo?