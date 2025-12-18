L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Conguaglio di fine anno: passaggio dalla somma ex art. 1, c. 4, L. 207/2024 alla UD ex c. 6, con restituzione in unica soluzione

di Roberto Vinciarelli

La domanda

Pinco è un dipendente a tempo indeterminato e full time per tutto l’anno 2025 (365 giorni nel 2025 – punto 6 CU). Il reddito di lavoro dipendente erogato fino a novembre 2025 è pari a 16.500 euro.Il sostituto/datore di lavoro, che procede in forma automatica all’erogazione della somma di cui all’art. 1, commi 1 e 4, della legge 207/2024, ha erogato da gennaio a novembre 2025 un importo complessivo di 792 euro a titolo di somma ex art. 1, comma 4, legge 207/2024.Il dipendente, nel mese di dicembre, cumulando la retribuzione di dicembre, la tredicesima e un premio assoggettato a tassazione ordinaria, consegue un reddito di lavoro dipendente/imponibile pari a 4.500 euro.Di conseguenza, considerato che il reddito complessivo dell’anno risulta superiore a 20.000 euro (ad esempio 21.000 euro), il sostituto/datore di lavoro deve procedere al recupero dell’ulteriore somma già erogata (792 euro) e ad attribuire la UD di cui all’art. 1, comma 6, della legge 207/2024, pari a 1.000 euro (reddito superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro/365 giorni reddito dipendente art. 49 comma 1 TUIR).Si premette che Pinco ha il coniuge e un figlio a carico (figlio di 24 anni, nel rispetto dei limiti reddituali di cui all’art. 12, comma 2, del TUIR).La restituzione della somma di cui all’art. 1, comma 4, della Legge 207/2024 avviene in unica soluzione o in 10 rate di pari importo?

L’articolo 1 comma 6 della Legge 207 24 prevede che “ai titolari di reddito di lavoro dipendente di cui all’articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con esclusione di quelli indicati alla lettera a) del comma 2 del medesimo articolo 49, che hanno un reddito complessivo superiore a 20.000 euro spetta un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari: a 1.000 euro, se...

