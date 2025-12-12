Cumulabilità buoni pasto e trasferta

Per un’azienda di installazione e manutenzione impianti che applica il CCNL Metalmeccanici Artigiani è possibile cumulare, per le stesse giornate nelle quali viene svolta l’attività al di fuori della sede di lavoro (fuori comune), l’erogazione sia dei buoni pasto che della trasferta forfettaria, potendo pertanto fruire dell’esenzione fiscale e contributiva sia su buoni pasto di 8 euro al giorno (buono pasto elettronico) e di 12 euro di trasferta Italia?
La risposta al quesito richiede di esaminare la fattispecie sotto il profilo contrattuale e sotto il profilo fiscale.
Sotto il profilo contrattuale l’articolo 30 del CCNL Metalmeccanici Artigiani (codice Cnel C030, rinnovato il 19 novembre 2024), rubricato “Trasferte per il Settore Metalmeccanica e Installazione di impiantista”, stabilisce chiaramente che l’indennità di trasferta ha natura “risarcitoria” per le spese di vitto e alloggio. A tale porposito il contratto prevede meccanismi specifici per...