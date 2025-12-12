Cumulabilità buoni pasto e trasferta

La domanda

Per un’azienda di installazione e manutenzione impianti che applica il CCNL Metalmeccanici Artigiani è possibile cumulare, per le stesse giornate nelle quali viene svolta l’attività al di fuori della sede di lavoro (fuori comune), l’erogazione sia dei buoni pasto che della trasferta forfettaria, potendo pertanto fruire dell’esenzione fiscale e contributiva sia su buoni pasto di 8 euro al giorno (buono pasto elettronico) e di 12 euro di trasferta Italia?