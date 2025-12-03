Decreto flussi, precompilazione delle domande di nulla osta entro il 7 dicembre
La procedura va completata entro le ore 20 al fine di partecipare ai successivi click day
Scade il 7 dicembre 2025, alle ore 20:00, il termine ultimo per la precompilazione dei moduli di domanda di nulla osta al lavoro nell’ambito del decreto Flussi 2026.
Come previsto dal Dpcm 2 ottobre 2025, recante la programmazione triennale (2026-2028) dei flussi migratori, a fissare il periodo temporale e la durata della fase di precompilazione - avviata lo scorso 23 ottobre - è stata la circolare congiunta 8047/2025 del 16 ottobre, rettificata con circolare 8524/2025 del 30 ottobre.
All’adempimento...