Assunzioni tramite Decreto Flussi e accesso agli incentivi per l’occupazione giovanile

La domanda

Un’azienda ha assunto a tempo indeterminato 2 lavoratori entrati in Italia con il Decreto flussi. Si tratta di 2 lavoratori che non hanno mai lavorato a tempo indeterminato né in Italia e ne all’estero. I lavoratori hanno 20 anni e l’azienda opera nel settore costruzioni. Per quanto riguarda le agevolazioni per le assunzioni di giovani che si sono susseguite nel tempo volevo sapere se come ritengo, nelle condizioni sopra descritte l’azienda può applicare lo sconto previsto per l’assunzione giovani. Al riguardo non ho trovato nulla che possa pregiudicare l’applicazione dell’agevolazione.