L'esperto rispondeAdempimenti

Assunzioni tramite Decreto Flussi e accesso agli incentivi per l’occupazione giovanile

di Camilla Fino

La domanda

Un’azienda ha assunto a tempo indeterminato 2 lavoratori entrati in Italia con il Decreto flussi. Si tratta di 2 lavoratori che non hanno mai lavorato a tempo indeterminato né in Italia e ne all’estero. I lavoratori hanno 20 anni e l’azienda opera nel settore costruzioni. Per quanto riguarda le agevolazioni per le assunzioni di giovani che si sono susseguite nel tempo volevo sapere se come ritengo, nelle condizioni sopra descritte l’azienda può applicare lo sconto previsto per l’assunzione giovani. Al riguardo non ho trovato nulla che possa pregiudicare l’applicazione dell’agevolazione.

Si analizza la possibilità, per un’azienda edile che ha assunto a tempo indeterminato due lavoratori ventenni entrati in Italia tramite Decreto flussi, di accedere alle agevolazioni per l’assunzione di giovani. In assenza di precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato, e in presenza degli altri requisiti soggettivi e oggettivi generalmente richiesti dalle misure agevolative per “giovani under 30”, non emergono elementi ostativi all’applicazione dello sgravio. Si valutano quindi le condizioni...

Gli ultimi contenuti di L'esperto risponde