Detrazioni per familiari a carico di cittadini extra-UE residenti: cosa cambia nel 2025
La legge di Bilancio 2025 ha modificato l’articolo 12 del Tuir, disponendo che, con riferimento ai figli a carico, la detrazione per carichi di famiglia è riconosciuta nell’importo massimo di 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori dal matrimonio e riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, nonché i figli del coniuge deceduto conviventi con il coniuge superstite, di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni, e i figli di età pari o superiore a 30 anni con disabilità...