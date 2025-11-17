L'esperto rispondeAdempimenti

Fringe benefit e inclusione nella base di calcolo del TFR

La domanda

Un’azienda applicante il ccnl Piccola industria Confimi eroga dei fringe benefit mensili ai lavoratori dipendenti. Il ccnl applicato, derogando alla disciplina generale, non prevede che tali fringe benefit rientrino nella base di calcolo del TFR. Visto che il dettato legislativo prevede che il fringe benefit, essendo retribuzione in natura, rientri nel calcolo del TFR, quale disciplina è corretto applicare?

Il quesito riguarda la possibilità per il contratto collettivo (ccnl) di escludere i fringe benefit dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto, nonostante la disciplina legale preveda che costituiscano retribuzione in natura e contribuiscano alla formazione del TFR. L’analisi richiede di coordinare l’articolato sistema di fonti in materia di retribuzione utile ai fini del TFR, il ruolo della contrattazione collettiva e i limiti entro cui quest’ultima può derogare alla disciplina legale...

Gli ultimi contenuti di L'esperto risponde