Fringe benefit e inclusione nella base di calcolo del TFR
Il quesito riguarda la possibilità per il contratto collettivo (ccnl) di escludere i fringe benefit dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto, nonostante la disciplina legale preveda che costituiscano retribuzione in natura e contribuiscano alla formazione del TFR. L’analisi richiede di coordinare l’articolato sistema di fonti in materia di retribuzione utile ai fini del TFR, il ruolo della contrattazione collettiva e i limiti entro cui quest’ultima può derogare alla disciplina legale...