Credito welfare residuo da welfare puro e da conversione PDR: differenze di trattamento e rappresentazione in CU
Nel caso di regolamento welfare puro (atto unilaterale del datore di lavoro) e in presenza di credito welfare residuo a fine piano, tale credito si azzera o può essere destinato esclusivamente a versamento in previdenza complementare, in base alla clausola prevista dal regolamento; la monetizzazione è vietata (cfr. interpello Direzione Regionale Lombardia n. 904/191 del 2017).
Nel caso del quesito, il dipendente Pinco ha utilizzato il credito welfare iniziale di 1.000 euro, previsto dal regolamento...