Credito welfare residuo da welfare puro e da conversione PDR: differenze di trattamento e rappresentazione in CU

La domanda

Pinco è dipendente di una S.r.l. che ha adottato un regolamento welfare per tutti i lavoratori, con credito di 1.000 euro (welfare puro) valido dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, con clausola di azzeramento del credito residuo a fine piano (anche in caso di cessazione).Pinco ha utilizzato 250 euro per palestra (voucher monouso) e 250 euro per rimborso asilo nido (spesa di 1.000 euro). Rimangono 500 euro al 31.12.2025: tali somme possono essere monetizzate (con tassazione/contribuzione ordinaria) o si azzerano? E come vanno rappresentate in CU 2026 le due opzioni effettuate (asilo nido e palestra)?La stessa S.r.l. ha un contratto di secondo livello (ambito detassazione) con PDR convertibile integralmente in welfare/flexible/fringe. Verificato l’incremento degli indicatori (es. EBIT 2024 > EBIT 2023), a Pinco è assegnato un PDR di 1.000 euro ad aprile 2025.Il lavoratore converte il PDR in welfare a maggio 2025. Il contratto consente di usare il credito dal 1° giugno al 30 novembre 2025 per fringe e flexible, prevedendo la rimonetizzazione del residuo in dicembre.Pinco utilizza 250 euro in fringe (voucher multiuso) e 250 euro in voucher monouso viaggio. Al 30.11.2025 residuano 500 euro rimonetizzabili. Qual è il regime fiscale e contributivo dei 500 euro rimonetizzati? E come si indica in CU il PDR tra quota rimonetizzata e quota utilizzata in fringe/flexible?Si precisa che Pinco ha un figlio a carico, con CF comunicato (tetto fringe 2.000 euro).