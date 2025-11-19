L'esperto rispondeAdempimenti

Prescrizione decennale e diritto del datore di lavoro alla restituzione dell’anticipazione correlata al FTC

di Camilla Fino

La domanda

Un lavoratore è stato distaccato nel Regno Unito per il periodo 2013-2014. In data 6 novembre 2025 la società ha chiesto al lavoratore la restituzione dell’anticipazione correlata al credito di imposta estero per l’annualità 2015. La decorrenza della prescrizione decennale per il diritto della società di ottenere dal lavoratore la restituzione dell’anticipazione da quando decorre?

Il quesito riguarda l’individuazione del dies a quo della prescrizione decennale del diritto del datore di lavoro alla restituzione dell’anticipazione collegata al credito d’imposta estero (foreign tax credit), erogata al lavoratore distaccato all’estero. La questione impone di analizzare la natura del credito, la struttura dell’anticipazione, e la decorrenza della prescrizione decennale del diritto del datore di lavoro alla restituzione dell’anticipazione collegata al credito d’imposta per imposte...

