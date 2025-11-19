Prescrizione decennale e diritto del datore di lavoro alla restituzione dell’anticipazione correlata al FTC
Il quesito riguarda l’individuazione del dies a quo della prescrizione decennale del diritto del datore di lavoro alla restituzione dell’anticipazione collegata al credito d’imposta estero (foreign tax credit), erogata al lavoratore distaccato all’estero. La questione impone di analizzare la natura del credito, la struttura dell’anticipazione, e la decorrenza della prescrizione decennale del diritto del datore di lavoro alla restituzione dell’anticipazione collegata al credito d’imposta per imposte...