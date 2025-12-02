Buoni pasto per giorni di ferie

La domanda

Alla luce dell’ordinanza della Corte di Cassazione 25840 del 27 settembre 2024 e della Direttiva Europea 2003/88/C, i buoni pasto erogati dal datore di lavoro per i giorni in cui il dipendente fruisce di ferie diventano fiscalmente imponibili o rimangono esenti ai sensi dell’articolo 51 del TUIR nei limiti previsti dal medesimo decreto? Qualora fossero imponibili possono rientrare nel paniere dei fringe benefits? A prescindere da quanto sopra si chiede inoltre se possa rientrare nei fringe benefits il differenziale tra il valore effettivamente erogato al lavoratore esempio buono pasto giornaliero di 15,00 euro e la soglia di esenzione 8,00 euro telematici: quindi considerare un fringe benefits di 7 euro/buono.