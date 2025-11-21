Premio di risultato detassato e differenziazione per C.c.n.l.

Un’azienda applica due diversi Ccnl ai propri dipendenti, in quanto operanti in settori distinti. Si chiede se sia legittimo, ai fini dell’istituzione di un Premio di Risultato detassato (L. 208/2015 e successive modifiche), prevedere l’erogazione del premio esclusivamente a favore dei lavoratori inquadrati nel CcnlCommercio, escludendo i dipendenti soggetti al ccnl Metalmeccanica, e se tale scelta sia compatibile con i requisiti di oggettività, non discriminazione richiesti dalla normativa vigente. Pur operando con una contabilità unica, l’azienda dispone degli strumenti necessari per distinguere i ricavi delle singole divisioni e, di conseguenza, verificare i requisiti utili all’erogazione del Premio.
Sulla base del quesito in commento, l’azienda applica due diversi contratti collettivi nazionali, il Ccnl Commercio per una parte del personale e il Ccnl Metalmeccanica per l’altra, e intende introdurre un premio di risultato detassato ai sensi della normativa vigente (Legge n. 207/2025), prevedendone l’erogazione esclusivamente a favore dei lavoratori appartenenti alla divisione regolata dal Ccnl Commercio.
Pur avendo una contabilità unificata, l’azienda è in grado di identificare separatamente ricavi...