Nulla osta più rapido per i lavoratori stranieri qualificati o formati
La legge 182/2025, in vigore dal 18 dicembre, introduce diverse novità relative all’ingresso di extracomunitari
La legge 182/2025 del 2 dicembre 2025, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 281/2025, contiene diverse disposizioni volte a semplificare e digitalizzare i procedimenti relativi alle attività economiche e ai servizi rivolti a cittadini e imprese. Tra queste, alcune riguardano specificamente la materia dell’immigrazione. Si tratta più precisamente degli articoli 4, 20 e 21 che modificano la procedura diretta a ottenere il nulla osta all’ingresso in Italia da parte dei lavoratori extracomunitari.