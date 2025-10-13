Il codice del certificato di malattia andrà inserito nell’uniemens
Inoltre scomparirà il codice per restituire le indennità non dovute
Dal 1° gennaio 2026 cambieranno le modalità di redazione del flusso uniemens destinato all’Inps. La variazione riguarda l’esposizione dei dati inerenti agli eventi di malattia e al conguaglio delle relative indennità dei lavoratori. Per le aziende che applicano il cosiddetto calendario differito, le novità andranno a regime a partire dal mese di febbraio 2026, che conterrà le presenze di gennaio. Lo fa presente l’istituto di previdenza con il messaggio 3029/2025.
