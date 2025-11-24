Ebilog: contributi in materia di solidarietà per l’anno 2025
Entro la fine dell’anno, i dipendenti iscritti all’Ente bilaterale Ebilog potranno presentare richiesta di contributo a sostegno delle famiglie colpite da un evento luttuoso o invalidante verificatosi nel corso del 2025
Entro la fine dell’anno, i dipendenti iscritti all’Ente bilaterale Ebilog potranno presentare richiesta di contributo a sostegno delle famiglie colpite da un evento luttuoso o invalidante verificatosi nel corso del 2025.
Ebilog, Ente nazionale per il settore Logistica, Trasporto Merci e Spedizione, infatti, intende sostenere le famiglie dei lavoratori che, nel corso dell’anno 2025, siano state colpite da un evento luttuoso o invalidante riguardante un componente del nucleo familiare, dipendente di...