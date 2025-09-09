EssilorLuxottica, settimana corta per un’intera fabbrica
Da gennaio i lavoratori avranno a disposizione 20 settimane di quattro giorni senza impatto sulla retribuzione
Settimana corta per un intero impianto italiano. A partire da gennaio 2026. Lo ha deciso EssilorLuxottica dopo i risultati positivi dell’organizzazione del lavoro a settimane corte avviata ufficialmente nei primi mesi del 2024.
L’esperimento ha funzionato bene per l’azienda e per i lavoratori: buon andamento dei principali indici economici, turnover ridotto, significativa diminuzione degli infortuni lavorativi in itinere, maggiore sostenibilità. Tanto che oggi, a due anni di distanza dal primo annuncio...