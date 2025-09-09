ApprofondimentoContrattazione

Accordi di prossimità tra flessibilità e tutele

di Giuseppe Barbera e Attilio Romano

N. 34

L'intervento ripercorre i principali profili normativi e giurisprudenziali che definiscono limiti e potenzialità degli accordi aziendali, con particolare attenzione alle tutele garantite dai presidi costituzionali e comunitari. Viene dedicato un focus specifico ai requisiti sostanziali e procedurali necessari per l'efficacia derogatoria degli accordi, nonché alle conseguenze pratiche dei controlli ispettivi. Un approfondimento particolare riguarda l'esercizio dell'onere della prova e i rischi connessi a carenze di motivazione o di rappresentatività, offrendo strumenti concreti per prevenire contestazioni e assicurare la regolarità delle prassi aziendali.

Limiti costituzionali e sovranazionali: vincoli e ricadute operative

La contrattazione di prossimità, disciplinata dall'art. 8 del D.L. 138/2011, pur consentendo deroghe alla legge e ai contratti collettivi nazionali, incontra un limite invalicabile nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione, dal diritto dell'Unione Europea e dalle convenzioni internazionali. Tali vincoli costituiscono un presidio inderogabile a tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori, quali la dignità, la sicurezza, la parità di trattamento e la libertà sindacale.

I punti chiave

  1. Limiti costituzionali e sovranazionali: vincoli e ricadute operative
  2. La portata derogatoria della contrattazione di prossimità: tra forma e sostanza
  3. La legittimità e l'efficacia degli accordi di prossimità indipendentemente dal deposito telematico
  4. La centralità del principio maggioritario
  5. Quando il mandato scritto manca: il referendum aziendale come strumento di verifica della maggioranza
  6. Il principio maggioritario e i Testi Unici della rappresentanza: disciplina attuale
  7. Validità e portata derogatoria dell'accordo di prossimità in assenza del criterio maggioritario: un'analisi critica
  8. Il controllo di sostanza e l'onere della prova a carico del datore di lavoro
  9. Le finalità dell'accordo: il controllo di sostanza e l'impatto sulle ispezioni
  10. Conclusioni

