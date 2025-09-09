Accordi di prossimità tra flessibilità e tutele

L'intervento ripercorre i principali profili normativi e giurisprudenziali che definiscono limiti e potenzialità degli accordi aziendali, con particolare attenzione alle tutele garantite dai presidi costituzionali e comunitari. Viene dedicato un focus specifico ai requisiti sostanziali e procedurali necessari per l'efficacia derogatoria degli accordi, nonché alle conseguenze pratiche dei controlli ispettivi. Un approfondimento particolare riguarda l'esercizio dell'onere della prova e i rischi connessi a carenze di motivazione o di rappresentatività, offrendo strumenti concreti per prevenire contestazioni e assicurare la regolarità delle prassi aziendali.