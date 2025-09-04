Consorzi ed enti di sviluppo industriale: rinnovato il contratto collettivo

Il 1° agosto è stato rinnovato il contratto collettivo nazionale di lavoro dei consorzi ed enti di sviluppo industriale. L’intesa, sottoscritta da Ficei, Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uil-Fpl e Findici, ha decorrenza dal 1° gennaio 2025 e scadrà il 31 dicembre 2027.

Sul versante retributivo sono previsti aumenti dei minimi tabellari dal 1° gennaio 2025, dal 1° gennaio 2026 e dal 1° gennaio 2027. In merito al periodo ricompreso tra il 1° gennaio e il 31 agosto 2025, il relativo trattamento economico arretrato ...