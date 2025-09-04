Metalmeccanici, analisi comparativa del trattamento economico e normativo

Un quadro aggiornato delle dinamiche salariali e delle aspettative contrattuali: le differenze normative ed economiche tra Ccnl Metalmeccanica aziende industriali (C011), aziende artigiane (C030) e Anpit (C070)

Il presente contributo propone un'analisi comparativa dei principali contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili ai settori della metalmeccanica. In particolare, vengono esaminati il CCNL Metalmeccanica – aziende industriali (C011), il CCNL Metalmeccanica – aziende artigiane (C030) e il CCNL Metalmeccanica - Anpit (C070), con l'obiettivo di evidenziare le differenze più significative sotto il profilo economico e normativo. La ricerca approfondisce i sistemi di classificazione e inquadramento...