Metalmeccanici, analisi comparativa del trattamento economico e normativo

di Alessandro Necchio , Alessia Anzellotti , Luca Carabetta , Sofia Tescaro e Nicolò Gianese

N. 33

Un quadro aggiornato delle dinamiche salariali e delle aspettative contrattuali: le differenze normative ed economiche tra Ccnl Metalmeccanica aziende industriali (C011), aziende artigiane (C030) e Anpit (C070)

Il presente contributo propone un'analisi comparativa dei principali contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili ai settori della metalmeccanica. In particolare, vengono esaminati il CCNL Metalmeccanica – aziende industriali (C011), il CCNL Metalmeccanica – aziende artigiane (C030) e il CCNL Metalmeccanica - Anpit (C070), con l'obiettivo di evidenziare le differenze più significative sotto il profilo economico e normativo. La ricerca approfondisce i sistemi di classificazione e inquadramento...

Argomenti

I punti chiave

  1. Contesto e rilevanza del confronto
  2. Analisi del trattamento economico
  3. Classificazione del personale
  4. Il costo del lavoro
  5. Struttura retributiva e minimi tabellari
  6. Ccnl Metalmeccanica Anpit: indennità di mancata contrattazione ed elemento perequativo mensile
  7. Ccnl Metalmeccanica aziende Industriali: elemento perequativo mensile
  8. Mensilità aggiuntive
  9. Lavoro straordinario e ulteriori maggiorazioni
  10. La disciplina del lavoro del dirigente
  11. Ferie e permessi
  12. Durata del periodo di comporto in caso di malattia e infortunio
  13. Malattia e infortunio: il trattamento economico
  14. Disciplina della maternità
  15. Preavviso di licenziamento e dimissioni
  16. Previdenza complementare
  17. Contribuzione agli enti bilaterali

