Ccnl Metalmeccanici (piccola industria) Confapi, da settembre i nuovi minimi retributivi

Seconda tranche di aumento dei minimi retributivi da settembre 2025 per i dipendenti della piccola e media industria metalmeccanica Confapi

In data 24 luglio 2025 le organizzazioni sindacali FIM, FIOM e UILM, unitamente a UNIONMECCANICA CONFAPI, hanno sottoscritto il verbale di Accordo Collettivo mediante il quale è stato definito, per il periodo che intercorre tra il 01 gennaio 2025 e il 31 dicembre 2026, un incremento dei minimi retributivi previsti dal CCNL UNIONMECCANICA - CONFAPI, principale strumento di disciplina dei rapporti di lavoro instaurati nell'ambito delle PMI industriali.

Con la sottoscrizione del nuovo Accordo le Parti...