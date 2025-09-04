Il Corriere delle PagheApprofondimento

Ccnl Metalmeccanici (piccola industria) Confapi, da settembre i nuovi minimi retributivi

di Alessandro Necchio e Alessia Anzellotti

N. 33

Guida al Lavoro

Seconda tranche di aumento dei minimi retributivi da settembre 2025 per i dipendenti della piccola e media industria metalmeccanica Confapi

In data 24 luglio 2025 le organizzazioni sindacali FIM, FIOM e UILM, unitamente a UNIONMECCANICA CONFAPI, hanno sottoscritto il verbale di Accordo Collettivo mediante il quale è stato definito, per il periodo che intercorre tra il 01 gennaio 2025 e il 31 dicembre 2026, un incremento dei minimi retributivi previsti dal CCNL UNIONMECCANICA - CONFAPI, principale strumento di disciplina dei rapporti di lavoro instaurati nell'ambito delle PMI industriali.

Con la sottoscrizione del nuovo Accordo le Parti...

Guida al Lavoro

Argomenti

I punti chiave

  1. Aumento dei minimi retributivi
  2. Le novità dell'accordo di rinnovo nel libro unico del lavoro

Correlati

Contrattazione nazionale
Metalmeccanici (piccola industria) Confapi - Retribuzione lorda, netta e costo del lavoro

Gli ultimi contenuti di Guida al Lavoro