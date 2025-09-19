Fringe benefit, tassata con le vecchie regole l’auto posseduta dall’azienda a fine 2024
L’assegnazione al dipendente però deve essere stata fatta entro giugno 2025
Per le autovetture già possedute a fine 2024 e concesse in benefit nel primo semestre 2025, la tassazione segue le vecchie regole anche se si tratta di veicoli in precedenza utilizzati per soli fini aziendali. Il chiarimento, fornito dall’agenzia delle Entrate nello speciale Telefisco 2025, integra le istruzioni della circolare 10/E/2025. L’estensione del regime transitorio evita di dover applicare il complesso e oneroso criterio del valore normale dell’uso extralavorativo.
Uno degli aspetti più controversi...