Controllo a distanza, privacy e dignità: i confini del potere datoriale

di Alessandro Necchio, Martina Rauli e Alessia Aquila

Nel contesto di un rapporto di lavoro subordinato, il datore di lavoro esercita tre poteri principali: il potere direttivo, il potere di controllo e il potere disciplinare. In particolare, egli stabilisce le norme di condotta che i dipendenti devono seguire all’interno dell’azienda per assicurare il corretto svolgimento delle attività lavorative; allo stesso tempo, la normativa gli consente di verificare che le direttive impartite vengano rispettate e, infine, ha il diritto di applicare sanzioni ...

I punti chiave

  1. Potere direttivo
  2. Potere disciplinare
  3. Potere di controllo
  4. Controlli a distanza
  5. Mail aziendale
  6. Whatsapp e profili social
  7. Geolocalizzazione del lavoratore
  8. Sistemi di rilevazione delle presenze

