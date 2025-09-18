Controllo a distanza, privacy e dignità: i confini del potere datoriale
Nel contesto di un rapporto di lavoro subordinato, il datore di lavoro esercita tre poteri principali: il potere direttivo, il potere di controllo e il potere disciplinare. In particolare, egli stabilisce le norme di condotta che i dipendenti devono seguire all’interno dell’azienda per assicurare il corretto svolgimento delle attività lavorative; allo stesso tempo, la normativa gli consente di verificare che le direttive impartite vengano rispettate e, infine, ha il diritto di applicare sanzioni ...
Correlati
Circolari del Sole 24 Ore