Quando l'infermiere svolge mansioni da OSS: chiaro l'orientamento dalla magistratura

All'infermiere possono essere assegnate mansioni da OSS purché non siano completamente estranee alla sua professionalità, vi siano esigenze organizzative o di sicurezza e ciò avvenga in maniera marginale rispetto alle attività core, quindi non in maniera prevalente. Anche dopo le recenti sentenze, restano questi i limiti di adibizione a mansioni inferiori.

La magistratura ha avuto modo di occuparsi a più riprese dello stretto confine dei mansionari dell'infermiere e dell'operatore socio sanitario, in un contesto spesso affetto da carenza di personale ed esigenze di servizio che comportano uno sconfinamento quasi inevitabile. Le ultime sentenze di Cassazione circolate e rilevanti per il discorso che qui vogliamo condurre sono di marzo, maggio, agosto 2025, a conferma della importanza e ricorrenza del tema. Sulla più recente (Cass. 23431/2025) si è assistito...