ApprofondimentoContenzioso

Quando l'infermiere svolge mansioni da OSS: chiaro l'orientamento dalla magistratura

di Marco Menegotto

N. 35

Guida al Lavoro

All'infermiere possono essere assegnate mansioni da OSS purché non siano completamente estranee alla sua professionalità, vi siano esigenze organizzative o di sicurezza e ciò avvenga in maniera marginale rispetto alle attività core, quindi non in maniera prevalente. Anche dopo le recenti sentenze, restano questi i limiti di adibizione a mansioni inferiori.

La magistratura ha avuto modo di occuparsi a più riprese dello stretto confine dei mansionari dell'infermiere e dell'operatore socio sanitario, in un contesto spesso affetto da carenza di personale ed esigenze di servizio che comportano uno sconfinamento quasi inevitabile. Le ultime sentenze di Cassazione circolate e rilevanti per il discorso che qui vogliamo condurre sono di marzo, maggio, agosto 2025, a conferma della importanza e ricorrenza del tema. Sulla più recente (Cass. 23431/2025) si è assistito...

Guida al Lavoro

Argomenti

I punti chiave

  1. Contesto di riferimento
  2. I precedenti giurisprudenziali
  3. Le sentenze nn. 7683 e 12128 del 2025
  4. La sentenza n. 23431/2025

Correlati

Sezione Lavoro

Sezione Lavoro

Sezione Lavoro

Gli ultimi contenuti di Guida al Lavoro